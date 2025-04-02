Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için 2025 yılı başvuru süreci resmen başladı. Akademik dünya ve bilime katkı sağlayan başarılı akademisyenlerin ve kurumların ödüllendirileceği bu prestijli program farklı kategorilerde verilecek ödüllerle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:19
2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için 2025 yılı başvuru süreci resmen başladı. Akademik dünya ve bilime katkı sağlayan başarılı akademisyenlerin ve kurumların ödüllendirileceği bu prestijli program, farklı kategorilerde verilecek ödüllerle dikkat çekiyor.

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvuru Takvimi ve Kategoriler

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, YÖK'ün resmî internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi "Bireysel" ve "Kurumsal" olmak üzere iki ana kategoride ödül verilecek:

Bireysel Ödüller: Bilimsel Araştırma, Topluma Hizmet, Uluslararası Başarı Şeklinde alt başlıklara ayrılacak.

Kurumsal Ödüller: Kalite Geliştirme, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Sorumluluk gibi alanlarda verilecek.

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Kimler Başvurabilir?

Başvuru süreci akademisyenler, üniversiteler ve bilimsel projeleriyle öne çıkan araştırmacılara açıktır. Ayrıca, toplumsal fayda sağlayan projeler yürüten akademik birimler ve kurumlar da başvuru yapabilecek.

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Değerlendirme Süreci

YÖK tarafından oluşturulan akademik jüri, adayların başarılarını bilimsel katkı, yenilikçilik, uluslararası etki ve toplumsal fayda gibi kriterlere göre değerlendirecek.

Kazananlar, Ekim 2025'te düzenlenecek resmi törenle açıklanacak ve ödüllerini alacak.

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurulara ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere "https://odul.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ