2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için 2025 yılı başvuru süreci resmen başladı. Akademik dünya ve bilime katkı sağlayan başarılı akademisyenlerin ve kurumların ödüllendirileceği bu prestijli program farklı kategorilerde verilecek ödüllerle dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:19