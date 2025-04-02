2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru ekranı | odul.yok.gov.tr ile başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvuru Takvimi ve Kategoriler

2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, YÖK'ün resmî internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi "Bireysel" ve "Kurumsal" olmak üzere iki ana kategoride ödül verilecek:

Bireysel Ödüller: Bilimsel Araştırma, Topluma Hizmet, Uluslararası Başarı Şeklinde alt başlıklara ayrılacak.

Kurumsal Ödüller: Kalite Geliştirme, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Sorumluluk gibi alanlarda verilecek.