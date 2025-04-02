Baya nasıl yazılır? TDK’ye göre bayağı mı, baya mı? İşte doğru yazılışı…

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Türkçede, konuşma dilinde rahatlıkla kullandığımız bazı kelimeler, yazılı ifadeye dönüştüğünde kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bunlardan biri de "baya" kelimesidir. TDK'ye göre "Bayağı mı? Baya mı?" soruları sık sık araştırılıyor. Peki baya nasıl yazılır? İşte doğru yazılışı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BAYA NASIL YAZILIR? Yazılı dilde, özellikle resmi yazılarda, doğru kullanım "bayağı" olmalıdır. Bu kelime hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Konuşma dilindeki hızlı telaffuzlar ve kısaltmalar bazen yazım hatalarına yol açabiliyor. ❎ Yanlış yazımı: "baya" ✅ Doğru yazımı: "bayağı"