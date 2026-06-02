Bazı cümlelerin sonunda insanların verecekleri cevaplar olmalı. "Herkes başkalarının hayatını şekillendirmek yerine aynaya baksa güzel bir dünya görmek mümkün olmaz mıydı?" cümlesindeki gibi.

***

"Bayramda şehir hatları vapurunda bir ada gezintisi, telefon hatlarında mesajlaşma çöplüğüne kurban gitti" cümlesinde sadece bayramların anlamından mı sapmış oluruz?

***

"Alçalmak da ancak denizdeki dalgalara aşık olan martılara yakışır" cümlesinde, para için onurunu satan alçakların başı göğe erer mi?

***

"Yazlık sinemalarda terleyen çocukluğumuz, bilgisayar ekranlarının ve televizyonların karşısında üşüyor" cümlesinde sosyal medyada santimetrekareye kaç kalleş düşüyor?

***

"Kalbini ve gözlerini kime bağışladıysan, onlar dünyanın en talihli insanıdır" cümlesinde organ bağışının anlamı mı öne çıkar, kalbinizin güzelliği mi?

***

"Soytarıların zavallı olanına gülmekle acımak arasındaki yolculuk, insanların en zayıf halkasıdır" cümlesinde acınan insanların çocukları zehirlediği gerçeği nereye gizlenir?

***

"İnsanların koşullarını değiştiren gerçek; yetenek ve emek değil, saptığı yoldur" cümlesinde kolay yoldan şöhret ve para sahibi olanları işaret edildiyse, bu cümlenin üzerine sprey boya sıkılır mı?

***

"Önünde eğilsinler diye insanları küçük düşürmeye çalışanların asla büyük tarafı yoktur" cümlesinde o insanların karşısında ayağa kalkmak gerektiğini düşünen kaç insan vardır?

***

"Futbol topunun futbolculara insanlık dersi verme ihtimali, futbolcuların birbirine el verme ihtimalinden bin kere yüksektir" cümlesinde topu hafife alanların üstlerine alacakları bir sorumluluk yok mudur?

***

"Sanat adı altında küfürlü esprilerle ahlaki değerleri öldürmenin ideolojisi paradır" cümlesinde, ayrıntıların kuyruğuna basmış olmamız yeterli sayılır mı?

***

"Kadınları aşağılayan, çocukları tekmeleyen bir erkek, bilin ki erkekliğini en başından kaybetmiştir." O yüzden bu cümlenin sonunu getirmeye gerek yoktur.

***

"Amerikan başkanları kariyerini çocuklara kıyarak ve ülkelerin yeraltı zenginliklerine göz koyarak yapıyor" cümlesindeki tepki yeterli görülmediyse, "Amerikan başkanları yarasadır" dersek yakışıksız olur mu? Hiç sanmıyorum! Vicdanı olanlar onların ne mal olduklarını biliyor çünkü!Kızsan da renk verme.Unutma kimse vazgeçilmez değilSır tut.Bu akşam son defa Sana gelmiştim Kalbimde hüzünler Hep çiçek açtı Elini tutmaya Yetişemedim İçinde sen vardın Bir gemi kaçtı Tükenip de gitti Aşkım gururum Batan güneş gibi Söndü umudum Kim bilir ne zaman Nerde bulurum İçinde sen vardın Bir gemi kaçtıHakkı YALÇINBir fincan kahve!Bundan 15 yıl önce yıldız bilimcilerine göre dünya şanslı bir döneme girmişti. Jüpiter ile Satürn'ün uyumlu konuma gelmesiyle dünya yeni dostluklara, arkadaşlıklara zemin hazırlayacaktı. Sonradan öğrendik ki Jüpiter vücut geliştirmeye gitmiş, Satürn de kimyasal silah üretmenin kurslarına. Bir fincan kahve 400 lira olduysa, 40 yıllık hatır bile üç kuruşa satıldıysa astrologlar neyin peşinde?