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Çorap söküğü!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 29 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

ANALARIN babaların çığlıklarını dinliyorum, evlatları gibi gördükleri için; "Hakkı evladım yaz" diyorlar, "şu uyuşturucu meselesinin üzerine gitmekten vazgeçme!". Evlatlarını kurban vermişler ve her biri çaresiz, "yetkililere haykır" diyorlar, "duymuyorlarsa bir daha haykır!"

***

Haykırmaya gerek duyulmayacak kadar bilinen ve görünen bir tehlikedir uyuşturucu. Hamam böceklerinin bir evi istila etmesi gibi. İstanbul'un neredeyse bütün semtleri torbacı bataklığı.
Bahçelievler merkez üslerinden biri, Merter Tozkoparan, Bağcılar, Güngören, Florya, Ataköy. Neredeyse sokak ortasında tezgahlar açılacak.

***

Eve yemek siparişi yapan motorlu kuryelerin bazıları uyuşturucu taşıyor, telefonda özel kodlarla verilen siparişlerde "uyuşturucu katkılı pilav" şu sıralar en gözde yemek modeli.
Islak mendil paketleri hala en değerli zula! Endüstri haline gelen uyuşturucu piyasasında ortam müsait.

***

Uyuşturdukları insanları ölene kadar sömürenlerle bir gençlik gitti, arkasında uzun kuyruklar oluştu.
Uyuşturucu kullananların beyinleri de uyuştuğu için her türlü tehlike büyük. O tehlikenin anlaşılması için aile fertlerinin katledilmesi ya da bir genç kızın kafasının kesilmesi gerekiyor. İzlediğimiz haberler daha büyük felaketlerin anonsları!
Amerikan yapımı diziler, uyuşturucuya davetiye basan yeni moda müzik ve bilinçaltına yüklenen "vur parçala, öldür" mesajları da uyuşturucu üretiminde etkili bir gerçek.

***

Tedavi şart mücadele zorunlu.
YEŞİLAY çırpınıyor da yeter mi?
Uyuşturucu patlaması yaşanırken, uyuşturucu baronlarının balonları bile uyuşturucu taşırken, bu işe kendini adamış insanların gücü de bir yere kadar!
Eğer uyuşturucuya karşı gerçek bir mücadele verilecekse, insanlar bağımlı olmadan verilmeli. Satışların önünün kesilmesi için herkesin bu işe dahil olması ve bu sistemin kökünün kurutulması gerekiyor. Hem görev icabı hem Allah aşkına!

***

Bizim kavgamız; "bu ülkede okumayan çocuk kalmasın." Baronların hayali; "bu ülkede uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmasın!" Kim kazanıyor savaşı?
Her sorunun altında 4 cevap şıkkı vardır, bu sorunun altında tek cevap şıkkı. "Uyuşturucu baronları!"

***

Peki kim kaybediyor?
Kaybolanların bu ülkede hükmü yoktur. Hele gençse, hele uyuşturucu kullanıyor diye aşağılanıyorsa! O insanlara "zaten ölmüş" gözüyle bakanlar bir gün kendi çocuklarına aynı gözlerle bakılacağını öğrenecekler ama ne fayda!

***

Çocuklarımız tarihin en büyük saldırısı altındayken kim tutar onları? Hiç kimse!
Bir şey gitti mi gider!
Çorap söküğü gibi...

MUTLULUK TAKVİMİ
Sokak şarkıcılarını dinle.
Çocuklara yün çorap al.
Sabahları pencereyi aç.

Elle tutulur
Hiçbir yanın yok
Bilirim o bakışı
İndir kaşını
Yalancısın özrün çok
Sen kaçırdın galiba
Filmin başını

Vedaları yazar
Aşkın kitabı
Artık okusam da
Anlamıyorum
Sensin bu hesabın
Tek muhatabı
Sessiz kalma hakkımı
Kullanıyorum
Hakkı YALÇIN

Haksız yargılar için sargı bezi bulabilmek bile mümkün değil artık!

Yeni moda!
Hayat eskiden vapurlarda başkalarının elindeki gazeteleri okumak gibiydi, şimdi canına okuyanların elinde oyuncak olmak.
Para insanların en büyük ahlaksızlığı haline gelmişse orada yeni bir dünya kurulmuştur, o dünyanın adaleti de yoktur merhameti de. "Salt cerahat!" Hayatın her zamanki yasası; kazma sapı yalayanların bir baltaya sap olma ihtimali, dikine giden namuslu insanlardan çoktur! Paradan başka bir şeyi tanımayan yeni moda erkeklikte slogan; "yeme de yanında yat!"

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