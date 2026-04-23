Bugün 23 Nisan. Bırakın çocuklar konuşsun. Yaşam bir rüyaysa onları acımasız gerçeklerin kucağında büyütmekten vazgeçelim. Geri verelim hayallerini. Haklarını çalmayalım, çalandan hesap soralım. Doğmamış çocuklara borç yükleyen sistemin belini kıralım. Kendine bile yabancı kalmasın hiçbir çocuk. Onlara yapılan en ufak haksızlıkta tozu dumana katalım da eğitimlerine eşitsizlik katmayalım.



Bugün 23 Nisan. Bırakın çocuklar konuşsun. Dinlemeyi öğrenelim onları, bir gün değil her gün. Eğitim labirentinde kaybettikleri her şeyi kazandıralım yeniden. Geleceğin ağırlığından kurtaralım hepsini. Sırtına yüklediğimiz çantaların içine biraz da umut koyalım. İntihara borçlu çocuklar yetiştirmeyelim. Ağaç dikelim onları çağıran uçurumlara. Her birini güzelliğe dürüstlüğe özendirelim. Elleri silah değil çiçek tutsun!



Bugün 23 Nisan. Bırakın çocuklar konuşsun. Kullandıkları cümlelerin saflığına bakıp onların hatalarını bağışlamayı öğrenelim. Sevmeyi öğretelim korkutmayı değil. Onları yalana yönlendirip tarihi inkar ettirmeyelim. Sosyal medyada yem olmaktan, okul önlerine kadar uzanan torbacılardan koruyalım. Bir bayramları var hep birlikte kutlayalım.



Bugün 23 Nisan. Her çocuk talihli değildir. Babaları harcanmış, annelerinin gülüşleri çalınmış çocuklar vardır. Onların sağlıklı bir yaşam için öngörülen şartları doğarken ellerinden alınmıştır. Bazıları sokaklarda kimliksiz yaşar, onları dilendirip kanını emen kansızlar vardır da yetkililer seyreder.

Yataksız yorgansız uyurlar, gözlerinde güneş hiç doğmaz. Aç ölürler çocuk yaşlarında. Ya da satılırlar şerefsizin birine!



Bugün 23 Nisan. Bırakın çocuklar konuşsun. Sonra yine çocuklar. Çünkü büyükler konuşunca dili tutuluyor kelimelerin, yolu kesiliyor sevginin, şefkatin ve aydınlığın.



Paranın özne olduğu, yalanın en büyük doğru haline geldiği düzende çocukların yolu da şaşar elbet. Düşleri bastırılmış, masumiyeti elinden alınmış çocukların yarınlardan neler çalacağını tahmin edemezsiniz.

Sonuçları oluşturacak sebepler apaçık dururken, bir günü bayram saymakla mesele ödeştirilemez. Çünkü çocuk asla unutmaz. İyiyi de yazar bir kenara, kötüyü de. İçindeki çocuğu öldürmüş olan büyüklere bakın, mutlaka çocukluğunda işlemiştir o cinayeti.



23 NİSAN 2026



Çocuklar adına ağaç dik.

Gülümse.

İş bitiminde masanı düzelt.

Gerçeği ara.

Zarfından kuşlar çıkan Mektuplarda kaldı aşk Ölümsüz sevda kokan Şarkılarda kaldı aşk Bin kere yansa yürek Seven zor uslanır Ahşap evler gibi eski Kalpten önce göz ıslanır Eskidendi çok eskidendi Hala saklı duruyor yası Siyah beyaz sevdalarda Sahipsiz kaldı Ölümsüz aşklar sineması

Hakkı YALÇIN



Baharı da vurmuşlar besbelli, gelse çoktan gelirdi!



Adaletsiz dünya!



Western filmlerinde kovboyların ağzındaki sigaraların hiç sönmeyişi, Amerika'nın sırrını açıklıyordu belki. "Ben dünyayı yakarım!" Amerika'daki mafya sistemine yıllarca izin verip, sonra onları çökertenler, o sistemi dünya üzerinde kurdular. "En büyük mafya benim!" Hiçbir ülkenin bu kadar kirli tarihi olmadığı halde, Amerika neden yalnız bırakılmadı? Güçlünün emrinde olmanın getirisi büyük olduğu için. O yüzden bütün dünyada zengin hukukla gariban hukuk arasındaki ayrımcılık boşuna değildir.





