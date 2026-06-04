Herkes hayata bir şeyler söylemek için gelmiştir. Söyletmeyeni boş verin, söylediniz mi? Başkalarını yaşatmak duygusunu hissettiniz mi yaşarken? Sessiz düşünmenin keyfini sesli düşünerek çıkardınız mı? Yoksa pestilinizi mi çıkardı hayat?

***

Şiddet ve nefret hiç kapanmayan açık bir kapıysa, ülkemizde uyandırma servisleri açılmalıydı. Ama lüks mekanlarda gerçek hayattan esinlenmiş yalan hikayeler ekranlarda dizi oluyorsa, mışıl mışıl uyutulmakta sakınca yok demektir.

***

Sistem insanları tasarladığı gibi görmek istiyor karşısında, görüyor da. Peki, insanlar gerçekleri görebiliyor mu? Sanmıyorum. Çünkü hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

***

Korku karanlığı besler, karanlık kötülüğü. Kötülük haramı. Haram yiyerek zengin olmanın kitabını yazanlara, tüyü bitmedik yetimin tüyünden bahsedin bakalım, tüyleri diken diken oluyor mu? Olmuyorsa siz aynaya bakın. Üsküdar'da sabah oluyor mu?

***

Bazı insanların ruhları alçak olsa da kullandıkları cümlelerde yağ oranı çok yüksektir. Sosyal medya onlar için üretildi. Bir sokak köpeğinin günlüğü:"Üç kuruşluk çıkarlara kuyruk sallayan insanları gördükten sonra kuyruğumu topluyorum artık."

***

Kimilerinin purosunu dolarla yaktırıyor, kimilerinin canını dişine taktırıyor hayat. Hey gidi yıllar hey. Bu toplum böyle değildi, tek yol sevgiydi, saygıydı, hepsini kaybettik. Sadece paranın dediği oldu. İnsanlık bile paranın karşısında eğildikçe eğildi.

***

Hayatın safrasıdır ihtiras. Atın, rahat yatın! Ayaklarınızı başkasının üzerine uzatmadan! Ve hiçbir haksız kazancın üzerine yatmadan!

***

Yalana yemin katanlar servetine servet katarken ve geleceğe azar azar mezar kazılırken gerçekleri işaret etsek ne yazar. Dünyayı parmaklarının ucunda oynatanlar çocukların aklını oynatır ancak! Yapay zeka da tetikte bekliyor zaten!

***

Peki, bu hormonlu dünyada organik duyguları nerede bulacağız? İşte bütün mesele bu! Hayatın her yanı "palavra" olmuşken, kötülüğün kalbine her gün yeni yumurtasını bırakıyor hayat. Üstelik "bir karışlık alan içinde gezen tavuk yumurtası!"

***

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu saatten sonra, "yumurta kapıya sıkışınca sarısı mı önemli yarısı mı?" diye sorgulamanın da gereği yok.Pratik ve ucuz yemek icat et.Sevgiyi en güzel sen anlat.İş bitmeden ödeme yapma.Benden aldıklarınıHesabıma yazdın daBir kere hatırımıSormadın bana hayatUcundan kenarındanTutunamadım sanaBir bardak çay içimiDurmadın bende hayatYanlışlara sattınDoğrularımıBir gün sen de bensizKalırsın hayatBen seni ölümleAldatıyorumEn fazla canımıAlırsın hayatHakkı YALÇINÖneriler! Enstrüman çalmayı bilmiyorsan kimsenin arkasından teneke çalma. Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme. Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girene de sesini çıkarma. Suya sabuna dokunmuyorsan kimsenin eline diline laf etme! Yalanla gözünün boyanmasından hoşnutsan evinin duvarını istediğin renge boya! Pişpirikten başka şey bilmiyorsan satranç oynayana saygısızlık etme.