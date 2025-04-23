DÜNYA tarihinde çocuklara armağan edilen tek bayram:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzelim armağanını çocukluğumuzda en güzel biçimde kutlardık da yabancı ülkelerden bile çocuklar gelirdi.

İlkokulu Burgazada'da yatılı okudum. O çağdaş ve aydın öğretmenlerim küçükleri sevmeyi büyükleri saymayı öğrettiler, vicdanımızın sesini dinlemeyi ve her türlü sosyal aktiviteyi. Mızıka çaldım, tiyatroda oynadım izci oldum, kardeşliğin anlamını o harika okulda öğrendim.

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Çünkü öğretmenlerimin hepsi de biliyordu ki; yarın açması gereken çiçeklere güneş gerek su gerek hayat gerek. Çocukların sırtına "garip yükler" bindirilirse gelecekte fena halde ödeşmek demek. Korkuyla terbiye edilen toplumlarda erkekler ya kadınlar üzerinde kullanır güçlerini ya çocuklar üzerinde. Öğretmenlerim ne dediyse çıktı. Şimdi teknolojik akvaryumlarda renkli balıklara dönüşen ve sinsice zehirlenen çocuklar tehlikenin tam ortasında!

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Uyuşturucu diye bir bela var kim üzerine gidiyor? Puf denen elektronik sigara ilkokulun kaçıncı sınıfında tüttürüyor da uyuşturucuya staj yapıyor araştıran var mı? Bağımlılıklardan uzak iyi ve sağlıklı bir yaşam tüm çocukların hakkıysa onları korumak da büyüklerin görevi değil mi? Ülkemizde suça sürüklenen çocukların yüzde 60'ı yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.

Sokaklarda 15'inde ihtiyar çocuklar dolaşıyor, dilenci yapılan minicik kızların geleceğine şerh düşülüyor!

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Çocuklar kitap okumuyor artık, nasılsa sosyal medya canlarına okuyor. Paranın ve yalanın her şeyin önüne geçtiği düzende ölü çocuklarını doğuruyor hayat, bizim çocuklarımızı! Bilinçaltına yüklenen emirler de belli, 'biri markete dalsın diğeri bıçağı saplasın! 15 yaşındaki melek gibi bir çocuk için bütün ülke ağlasın.' Emanet aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde teslim etmek şerefine sahipsek çok şeyler yapmalıydık, yapmadık. Dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmamız için en değerli varlıklar olan çocuklara göz kulak olmalıydık, olmadık!

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Bugün 23 Nisan. Onları "mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak" dünyasına götürmenin modası geçti. Hiç olmazsa analarını ağlatmayalım, babalarını kahretmeyelim. Onlar için en güzel bayram bu olur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Geçmişteki okul anılarını yad et.

Çocuğunun en yakın arkadaşı ol.

Fotoğraf çek.



Hala hatırlarım

Daha dün gibi

Duvarda sararmış

Resmine bakıp

Omuzuna düşen

Saçlarınla sen

Bir gözlük takardın

Camları kırık



Aşkını dinlerdim

İçli sesinden

Kaçardık dertlerin

Hep gölgesinden

Gözyaşın damlardı

Çerçevesinden

Bir gözlüğün vardı

Camları kırık

Hakkı YALÇIN



Çıkarın kağıtları ağalar beyler, çocuklar bugün yazılı yapacak!



Kıyı yağması!

Yaz geliyor ya, "paralı plaj meselesi" konuşuluyor. Yıllardır insanları deniz üzerinden sömürenler, kıyıları gasp edenler "denizlerin bile" sahibi oldular da neyi konuşuyorlar.

Kıyılar halkındır ama "denizden babam çıksa" yerim diyenler, halkın hakkını yemeyi büyük bir ranta dönüştürmüşse, paralı plajın ne kadar zamlanacağı konuşulur ancak. Çeşme'sine, Alaçatı'sına, Bodrum'una kurban olunan ülkede!