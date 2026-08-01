Kardeş kazığı: İş insanı Faruk Aktarlı yargıya başvurdu! Mahkeme otellerini iade etti
Siyasete atılacağı dönemde mal varlığını vekaleten devrettiği ağabeyi ve yeğeni tarafından dolandırılan iş adamı Faruk Aktarlı, 21'de başlattığı hukuk mücadelesine devam ediyor. Aktarlı, "300 milyon dolarlık servetimi çaldılar" dedi.
Faruk Aktarlı, 2015 yılında siyasete atılmaya karar verince ailesinin tavsiyesi üzerine, 1993 yılından beri sürdürdüğü ticari faaliyetlerini ve mal varlığını vekaleten ağabeyi Raif Aktarlı ile eğitim masrafları dahil birçok ihtiyacını karşıladığı yeğeninin üzerine devretti. İş adamına ait çok sayıda otel ve arazi, ağabeyinin kontrolüne geçti. 2021 yılında İzmir'de satın aldığı büyük bir arazideki ortaklık payının bilgisi dışında başka bir şirkete satılmasından şüphelenen Aktarlı, satışın iptalini istedi ancak kabul görmedi. Aile büyükleri, aile meclisi kurulmasını istese de ağabey reddetti.
BİRKAÇ EVİ KURTARDI
Bunun üzerine Faruk Aktarlı, çareyi yargıya gitmekte buldu. Kendisine yönelik usulsüzlüklerin sahte genel kurul kararlarıyla sürdürüldüğünü iddia eden Aktarlı, "Şirket içi görevime son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarımı kendi içlerinde devrettiler. Şikayetlerim sonuç verdi; mahkemece alınan kararla birkaç mal varlığını parça parça geri aldım.
Ancak Manisa'daki 2 otelimi geri aldığımda her yer harap haldeydi. Dükkanlar, kabinler yıkılmış, otelin anahtarları ve bilgisayarları çalınmış, kablo tesisatları ise kesilmişti." dedi. Aktarlı, "İstanbul Topkapı'da 175 odalı Legacy Ottoman otelim yaklaşık 2 ay önce mahkeme tarafından bana verildi. Hızla ruhsat alarak işletmeye açmak istedim. Mahkeme kararı olmasına rağmen içerideki işgalcileri çıkaramadım" ifadelerini kullandı.
Haber: Ali Rıza AKBULUT