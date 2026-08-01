Faruk Aktarlı, 2015 yılında siyasete atılmaya karar verince ailesinin tavsiyesi üzerine, 1993 yılından beri sürdürdüğü ticari faaliyetlerini ve mal varlığını vekaleten ağabeyi Raif Aktarlı ile eğitim masrafları dahil birçok ihtiyacını karşıladığı yeğeninin üzerine devretti. İş adamına ait çok sayıda otel ve arazi, ağabeyinin kontrolüne geçti. 2021 yılında İzmir'de satın aldığı büyük bir arazideki ortaklık payının bilgisi dışında başka bir şirkete satılmasından şüphelenen Aktarlı, satışın iptalini istedi ancak kabul görmedi. Aile büyükleri, aile meclisi kurulmasını istese de ağabey reddetti.

Raif Aktarlı, Faruk Aktarlı’nın iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) BİRKAÇ EVİ KURTARDI Bunun üzerine Faruk Aktarlı, çareyi yargıya gitmekte buldu. Kendisine yönelik usulsüzlüklerin sahte genel kurul kararlarıyla sürdürüldüğünü iddia eden Aktarlı, "Şirket içi görevime son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarımı kendi içlerinde devrettiler. Şikayetlerim sonuç verdi; mahkemece alınan kararla birkaç mal varlığını parça parça geri aldım.