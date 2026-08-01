İstanbul Sultangazi'nde 19 yaşındaki Ahmet Yaser Pınarbaşı, 28 Temmuz Salı günü gündüz saatlerinde babasıyla birlikte tamirciye gitti. Ardından arkadaşlarının yanına uğrayan genç, motosikletini bir arkadaşına bıraktıktan sonra eve geçip üzerini değiştirdi ve spor salonuna gitti.

Spor salonunda kendisini çalıştıran kişinin "Geç kaldın, sadece sen kaldın" uyarısı üzerine Pınarbaşı salondan ayrıldı. Saat 19.00 sıralarında babasına ait yemek kartıyla yemek yediği belirlenen gencin, mobil uygulama üzerinden paylaşımlı bir araç çağırarak bindiği tespit edildi.

22.00 civarında annesini arayarak eve geleceğini söyleyen genç, ilerleyen gece saatlerinde annesine şüpheli bir mesaj attı. Mesajda, "Şarjım azaldı, arkadaşımda kalacağım" ifadelerini kullanan Pınarbaşı'na, bu saatten sonra bir daha ulaşılamadı. Polis her yerde Pınarbaşı'nı arıyor.

Haber: Mustafa BAKIRHAN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN