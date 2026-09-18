SOKAKTA bile bebek gördüğüm zaman onların gülüşüne mıhlanıyor gözlerim. O bebeklere bakınca Allah'ın mucizesini görüyorum. İnsanlık adına umut etmem gerektiğini düşünüyorum. Ama dünya insanlık ölümüne sürüklenirken, yalan değil o bebekler adına korkuyorum.

Tedaviye ihtiyaç duymayacak kadar zahmetsiz zalimliktir kötülük. İnsanlar kötü, insanlar para için her şeyi yapacak kadar gaddar.

Bütün bunların yanında insanlar dokundukları yerden düğmeye basıp can alacak kadar kansız ve kalleş. O insanları düşündükçe bütün bebekler ve çocuklar adına korkuyor ve kahroluyorum.

1999 depreminde ölen bebekler ve çocuklara mahsuben bir kitap çıkarmıştım. "Cennet Mektupları." 14 yıl boyunca bu köşede yayınladığım mektuplarda sevgimin sınırı yoktu. Çünkü bebekler benim hayatımın öznesi. Ve içime çektiğim en güzel kokudur bebek kokusu. Muhtemeldir ki soy ağacım bitki örtüsü, bütün çocuklar üzerinde gezebilir.

Bundan 15 yıl önce Datça'da trafik kazası geçiren ve hayatlarını kaybeden bir Astsubay ve eşinin 1 yaşındaki kızları Elif 26 saat sonra uçurumun dibinde bulunmuştu. Meleklerin koynunda! Gazetelere yansıyan fotoğrafı hala gözümün önünde. Minicik elleri montunun içindeydi. Her şeyden haberi var gibiydi de küskün bir çeşme yaşlarını içine atmıştı sanki. O bebek büyümüştür de nasıl büyümüştür acaba?



Emanet aldığımız dünyayı bu çocuklara sağlıklı biçimde teslim etmemiz gerektiğini unuttuk. O bebekler gelecekte hangi dünyanın içinde kalacak? İnsan yüreğindeki kir oranı her yıl biraz daha yükselirken, ağzı kan kokan cellatlar bebek kokusundan daha değerli sayılırken hangi sağlıklı dünyadan bahsedebiliriz? Yapay zekayı üretenler şimdi istifa ediyorlar ama yarattıkları şeytanın farkına varmakta geç kaldılar. Oturduğu yerden bebeklerin katledilmesine bile haklı gerekçeler bulan insanlar çoğalıyorsa, azalan insanlık bu dünyanın başındaki en büyük bela ve en tehlikeli silahtır!

Bazıları hayatın anlamını cüzdanlarda arar ama tüm kainat çocukların kalbinde yaşar. İçlerinde zerre kadar insan sevgisi olmayan cellatlarla ve yapay zeka denen şeytani silahla donatılmış bir dünyada, o çocuklar nasıl yaşar bilmiyorum! O yüzden bebekler adına hem üzülüyor hem korkuyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ



Bugün birinin hayatında melek ol.

Bebek topuğunu yüzünde gezdir.

Empati yap.



En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini

Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi

Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN



Hitler oyuncağı şu an en revaçta yapay zeka ürünü!

Tehlike çok büyük!

Amerika'da bir anne, şarkı söyleyen kızını sosyal medyada paylaşıyor. Yapay zeka kendisine soruyor; "bu kız kim?" Kadın şaşırıyor da asıl mesele sonrasında. Yapay zeka sadece şarkı söyleyen kızın değil diğer kardeşin de bütün bilgilerini anneye aktarıyor. Buradan çıkan mesele; hiç kimse güvende değil. Bunlar iyi günler, dahası var çünkü. Bir bakmışsınız banka hesaplarınız bir gecede el değiştirmiş, sizin ve çocuklarınız adına suçlar yüklenmiş. Duygusu olmayan bir ajan ve hatta katildir yapay zeka.