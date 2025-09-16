Trabzon karşısındaki Fenerbahçe'yi hangi dilde tercüme edersek edelim, bazı futbolcuların Fenerbahçe formasıyla alıp veremediği bir şey var. O yüzden 10 kişilik Trabzonspor karşısında da sahanın içinde sadakati ve mücadeleyi görmek mümkün olmadı. Yeni teknik direktör tanışma faslını uzun tutarsa bunun bir bedeli olur.

Bıraksınlar yıldız futbolcu masallarını, bu takımın yıldızlardan ateş almaya gidecek birilerine ihtiyacı var.

***

10 kişiyle Fenerbahçe'den daha yürekli bir mücadele örneği gösteren Trabzonspor'a en büyük darbe VAR hakemlerinden ve Ozan Ergün'den geldi. Onuachu'nun iptal edilen golü, Skriniar'ın zavallı duruşuyla, hakemlerin ortaklaşa işlediği adalet cinayetidir. Dünyanın her yerinde bu golü verirler bizim ülkemizde vermezler. Böyle hakemler de kendilerini ele verirler ama asla yüzleri kızarmaz! O yüzden Onuachu'nun maçtan sonra yaptığı "Türkiye ligi için utanç" ifadesi ancak utanmayı bilenler için kullanılmıştır.

***

Galatasaray'ın da futbolla ilişkisi kesilmiş. Eyüpspor'un üflesen uçacak kadar hafif olduğunu da hesaba kattığımızda, Galatasaray'ın futbol oynamadan kazanması şaşırtıcı olmasa da 5 maçtır futbol oynamadan kazanmanın bir sebebi olmalı. Biz buna talih diyoruz ama talih de bir saltanattır ve bir gün insanın başına yıkılır!

***

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında takım olduğunu gördük. Yeni transferlerden en çok Cerny'ı beğendim. Hem zarafet hem yetenek. Toure de çok yararlı olur. Cengiz Ünder'in kendisinde var olanları askıya aldığı harcanmış zamana karşı Beşiktaş'ta "yetenek ödeştirme ihtimali" büyük. Ama bu ülkede futbol sadece futbol değil. Futbol entrika, takım kayırmadır, adaletsizlik! Görüyoruz ki futbolun değil hakemlerin konuşulduğu ülke düzeni bu sezon da yürürlükte olacak demektir! Buna Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısında gözlerini yuman VAR hakemleri de örnektir!