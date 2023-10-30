İSKENDER GÜNEN

BU maç için nasıl bir yorum yapılabilir gerçekten çok zor.

Trabzonspor gibi büyük takım bir maçta rakip kaleyi bulan şutu yoksa söylenecek herhalde bir söz kalmamıştır. Geçen haftaki maçtan sonra yazdığım yazıda Abdullah Avcı'nın işinin çok zor olduğunu belirttim. Çünkü büyük takım bir değişim içerisine girdiğinde oyuncuların sorumluluk almaları gerekir.

Maçtan önce Trezeguet gibi uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer alan oyuncunun sakatlanması Trabzonspor adına büyük şanssızlık.

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Çünkü Karagümrük'ün savunmadan pasla çıkma hatasından kazanılan toplar vardı.

Topa sahip olmalarına rağmen önde (geçen yıldan beri gelen sorun) bir türlü gerekli hücum organizasyonlarını gerçekleştiremedikleri için gol pozisyonu üretemediler.

AYNI SORUN SÜRÜYOR

Onuachu gibi rakip ceza sahası içerisinde etkili ve hava toplarında üstün bir oyuncunuz varsa iki kenardan da gerekli desteği vermeniz gerekir. İlk yarının sonlarına doğru ise Karagümrük'ün atakları sonucunda güvenle kazandıkları gol VAR'dan gelen uyarı ile iptal oldu.

İkinci yarı ise ilk yarıya göre Karagümrük'ün daha cesur atak girişimlerini gördük. Kaleci Uğurcan 2 pozisyonda başarılıydı. Geçen yıldan kalan deplasman sorunları hala ne yazık ki devam ediyor. Ama bir başka gerçek var ki koşullar ne olursa olsun Trabzonspor gibi bir büyük takımın önüne bir hedef koymak zorunluluğu vardır. Yoksa sıradanlaşmak inanın bu takıma yakışan bir durum değil.