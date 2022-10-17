ABDULLAH Avcı'nın büyük maçlarda Trabzonspor'la ortaya koyduğu performans takımın lehine.
Bordo-Mavililer Monaco karşısında aldığı 4-0'lık sonucun ardından fiziksel ve mental açıdan çok daha dirençli bir takımla karşılaştı. Maçın kırılma anı ikinci yarıda sonradan oyuna giren Bardhi'nin kaçırdığı gol. Golü atsa 2-1 önde olan Trabzonspor farkı ikiye yükselttikten sonra maçın rengi çok daha farklı olabilirdi.
Avcı'nın stratejisi son derece oyunu kendi alanında kabul eden ve takım savunmasını öne çıkaran bir strateji.
Aynı zamanda hızlı ataklarla çıkma, duran toplarla pozisyon yaratma anlayışı.
Büyük maçlarda hatalar maçın sonucunu tayin eder. Masuaku'nun gereksiz pasının ardından Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. İkinci yarıda Bardhi yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırsaydı derbide 3 puanı alan Trabzon olacaktı. Ama bir başka gerçek var ki dün ki maçta ortaya koyulan, takım savunması Monaco gibi bir maçtan sonra alınan 1 puan hiç de küçümsenmemelidir. Avcı'nın Trabzonspor'a geldikten sonra takımı büyük maçlarda ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonuçlar bu takımın tarihsel kimliğiyle büyük bir uyum içerisinde.
Avcı büyük maçları iyi oynuyor
ABDULLAH Avcı'nın büyük maçlarda Trabzonspor'la ortaya koyduğu performans takımın lehine.
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