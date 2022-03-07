HER ne kadar iki takım arasında puan farkı çok fazla olsa da yıllardır oluşan bir rekabet var. Fenerbahçe taraftarının bu yüzden büyük bir çoğunlukta olduğu bir maç. Maçın kırılma anı İrfan Can'ın yaptığı gereksiz hamle ve ardından kırmızı kart.
Mücadelede dengelerin bozulduğu bir an... Ve ardından Nwakaeme ile Trabzonspor'un öne geçtiği atak...1-0'dan sonra ise rakip 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin oyuna koyduğu bir direnç var.
Bunda en büyük etken orta saha oyuncularının mücadele gücü. Sorun Bakasetas'ın gerçek performansından farklı bir yapıda oynaması...
Bu da rakip her ne kadar 10 kişi kalsa da özellikle karşı alanda pozisyon üretmemenin en büyük nedeni.
UĞURCAN FAKTÖRÜ
İlk yarı bir başka gerçek var ki bir takımda en iyi şey kaleci performansı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki; Uğurcan bugün gelinen noktanın en önemli ismi.
Szalai'nin arka direkteki kafa şutunu mükemmel bir refleksle kurtardı. Uğurcan bir kaleciden beklentilerin de ötesinde katkı veriyor Trabzonspor'a...
İkinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin gösterdiği mücadele gücüne saygı göstermek düşüncesi içerisindeyim. Serbest vuruştan gelen golle kazanılan beraberlik bana göre bu maçın hakkıydı.
Bu arada Vitor Hugo'nun sakatlanmasından sonra forma şansı bulan Ahmetcan'ın mükemmel bir maça imza attığı gerçeğini kimse gözardı etmemeli...
F.Bahçe direnç koydu
Ahmetcan mükemmel oynadı
Hakkaniyetli bir sonuç
HER ne kadar iki takım arasında puan farkı çok fazla olsa da yıllardır oluşan bir rekabet var. Fenerbahçe taraftarının bu yüzden büyük bir çoğunlukta olduğu bir maç. Maçın kırılma anı İrfan Can'ın yaptığı gereksiz hamle ve ardından kırmızı kart.
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