Başrolde yine Uğurcan vardı

BAZI maçlar var ki; oyun bazında istediklerinizi yapamazsınız.

Ama futbolda anlar vardır.

Aynen dün olduğu gibi. Önce Uğurcan'ın kurtardığı iki kritik pozisyon ve ardından yakaladığı tek fırsatı değerlendiren Bakasetas ve de Taylan'ın hatası ile Visca'nın mükemmel vuruşuyla gelen ikinci gol. Ve Uğurcan'ın uzatmada kurtardığı bir top daha...

Fakat maçın genelini düşündüğümüzde Trabzonspor'un beklenenden uzak bir oyun ortaya koyduğu gerçeği var. Maçın ilk yarısında baskı altında kaldılar.

İlk yarıyı Trabzonspor adına büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirmek gerekmekte. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişiklerinden sonra rakip alanda daha fazla topla oynamaya çalışan bir takım izledik. Cornelius ve Ahmet Bozdoğan ile yararlanılamayan iki gol fırsatından sonra ise Bakasetas ile gelen beraberlik golünü gördük. Ve Visca'nın kaliteli vuruşu ile gelen üç puan...Oynanan futbol her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da bu maçta alınan üç puan Trabzonspor için büyük önem taşımakta. Bu maçın üç puanla sonuçlanmasında en büyük pay ise bana göre kaleci Uğurcan'dır.