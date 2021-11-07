ABDULLAH Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar, Peres gibi iki önemli oyuncusu yok.
Bakasetas gibi gol ve asist katkısı yapan önemli bir oyuncusu sakatlandı.
Göz ardı etmememiz gereken şey mücadele gücü yüksek, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan ilk 11'de yer alan ve sonradan oyuna giren oyuncu birlikteliğidir. İlk yarıda baskı, iki kenardan geliştirilen hücum girişimleri, yakaladıkları gol pozisyonları...
Bir gerçek var ki hedef şampiyonluksa kaleci çok önemlidir. Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim. İlk yarı ve ikinci yarı da kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Dünkü maçın Trabzonspor adına sonuca etki eden bir başka ismi ise Hamsik. İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği gol Trondsen'in yaptığı büyük bir hata sonucu geldi. Maçın uzatma dakikalarında ise mükemmel bir karşı atak ve Cornelius ile gelen gol ve alınan 3 puan çok değerliydi.
Zirve yolunda kalecinin önemi
ABDULLAH Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar, Peres gibi iki önemli oyuncusu yok.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Bakasetas fırtınası 18 Ekim 2021, Pazartesi ÖYLE bir oyuncu ki sezon başından beri attığı goller ve asistleriyle takımı sırtlayan ve de her maç oyunuyla öne...
- Şapkadan tavşan çıktı 03 Ekim 2021, Pazar İNGİLİZLER'İN deyimi "futbol tuhaf oyun" diyor. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük. İlk yarı Trabzonspor'un çok...
- Mücadeleye alkış lazım 28 Eylül 2021, Salı TRABZONSPOR'un topa sahip olduğu ve de baskı kurduğu bir oyun oynandı. Ama bir takım bu kadar baskı kurduğu maçta...
- Uğurcan’ın armağanı 24 Eylül 2021, Cuma SON yıllarda seyrettiğimiz mücadele gücü yüksek ve de üst düzey temponun olduğu bir maç. Önce Cornelius ile başlayan...
- Oyun gelişmeli 19 Eylül 2021, Pazar TRABZONSPOR'A bu maçta geçen haftaki beraberlikten sonra mutlak üç puan gerekliydi. Trabzonspor, bunu başardı....