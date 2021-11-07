Zirve yolunda kalecinin önemi

ABDULLAH Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar, Peres gibi iki önemli oyuncusu yok.

Bakasetas gibi gol ve asist katkısı yapan önemli bir oyuncusu sakatlandı.

Göz ardı etmememiz gereken şey mücadele gücü yüksek, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan ilk 11'de yer alan ve sonradan oyuna giren oyuncu birlikteliğidir. İlk yarıda baskı, iki kenardan geliştirilen hücum girişimleri, yakaladıkları gol pozisyonları...

Bir gerçek var ki hedef şampiyonluksa kaleci çok önemlidir. Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim. İlk yarı ve ikinci yarı da kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Dünkü maçın Trabzonspor adına sonuca etki eden bir başka ismi ise Hamsik. İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği gol Trondsen'in yaptığı büyük bir hata sonucu geldi. Maçın uzatma dakikalarında ise mükemmel bir karşı atak ve Cornelius ile gelen gol ve alınan 3 puan çok değerliydi.