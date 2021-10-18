Bakasetas fırtınası

ÖYLE bir oyuncu ki sezon başından beri attığı goller ve asistleriyle takımı sırtlayan ve de her maç oyunuyla öne çıkan futbolcu.. Adı Bakasetas...

Dün de yoğun milli maç trafiğinden çıkmasına rağmen sonucu belirleyen isim oldu. Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi Kim Min'in ikinci sarı kartıyla gelen kırmızı karttan sonra ise oyunda dengelerin değiştiğini gördük. İkinci yarı 10 kişi kalan Fenerbahçe oyunu tamamen kendi alanında kabul etti. Trabzonspor ise böyle bir anlayışa karşı pozisyon üretmede sıkıntılar yaşadı. Bunda en büyük etken Gervinho'nun beklenen performansı gösteremeyişi.



ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN

Abdullah Avcı'nın Cornelius hamsesinden sonra Djaniny'nin daha fazla kenarlara gelerek önemli katkılar yaptığı düşüncesindeyim.

Cornelius'a yapılan hareketle oluşan penaltıdan gelen gol ve de Yusuf Sarı'nın sonucu tayin eden üçüncü golü. Önemli olan böylesi büyük maçta 3 puanı almaktı. Trabzonspor hem üç puanı hem de liderliği ele geçirerek ilerleyen haftalar için özgüvenini yükseltmiş oldu.

Trabzon özgüven kazandı



Kim'in atılması dengeleri değiştirdi