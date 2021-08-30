3 puan çok önemli
Uzun lig maratonunda inişler çıkışlar mutlaka olacaktır.
Ama hedef şampiyonluk ise her ne kadar oyun dünkü gibi istenilen düzeyde olmasa da karşılaşmayı lehinize bitirmek size büyük bir avantaj sağlar.
Mücadelenin başında Giresunspor savunması ve kalecisinin yaptığı büyük hatalardan Nwakaeme ile 1-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor oyunda bir türlü üstünlüğü ele alamadı. Hamsik, Djaniny, Bakasetas ve de Abdülkadir'in düşük performanslarını izledik.
Abdülkadir Ömür şanssız sakatlıkları üst üste yaşayan yetenekli bir isim ama oyunda kaldığı sürede beklentilerin çok uzağında olduğu gerçeği ortaya çıktı. Yerine giren Yusuf Sarı ise şu anki görüntüsü ile Abdülkadir Ömür'den bir adım önde... Sonuçta alınan 3 puana rağmen oyun beklentilerin çok uzağındaydı ama milli takım arasından sonra sakat oyuncuların katılımıyla çok daha farklı bir Trabzonspor ortaya çıkar diye düşünüyorum.
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