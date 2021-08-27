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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 27 Ağustos 2021, Cuma

Beklentileri karşılayamadı

ROMA saha içi yardımlaşması ve mücadele gücü yüksek, takım savunmasıyla üst düzeyde bir takım. Futbol bir an… Bu anı iyi değerlendiren İtalyan ekibi doğaldır ki öne çıktı.
İtalyan ekibinin attığı ilk golde kaleci Uğurcan Çakır'ın durduğu yer hatalı. 2 ve 3. gollerde ise savunma oyuncularının bireysel hatalı öne çıktı. Roma gibi bir takıma karşı pozisyon üretmede ligimizin ofansif anlamda en yetenekli oyuncularına sahip Trabzonspor, istenilen performansı ortaya koyamadı. Kendisinden çok şey beklenen Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius'un yerine giren Djaniny beklentilerin çok uzağında kaldı. İkinci yarıda Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür ve de orta alanda Siopis ile yer değiştiren Yusuf Sarı girdikten sonra Trabzonspor, önce Hugo ardından da Hamsik ile gole yaklaştı ancak Roma kalecisi Patricio başarılıydı. Artık Avrupa macerası sona erdi. Bu maç bizlere bir kez daha gösterdi ki Süper Lig'in temposu Avrupa maçları için yeterli değil. Çünkü daha hızlı, daha çabuk ve atletik özellikleri ön planda oyunculara gereksiniminiz var. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Son yıllarda yabancılara ödenen rakamları herkes gözünün önüne getirmeli. Eğer hedef Süper Lig ise bu kadar yüksek ücretler verilerek kulüpler mali yönden uçuruma sokulmamalı.

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