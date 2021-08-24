Önemli olan 3 puandı

TRABZONSPOR açısından sorunlarla dolu olan bir maç ligin ikinci maçında zor da olsa alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşır. Futbolda başarının gelmesi için istikrarlı bir yapı oluşturmak zorundasınız.

Trabzonspor'un en büyük sorunlarının başında takım savunması gelmekte. Yani top rakibe geçtiğinde sorunlar ortaya çıkıyor. Uğurcan'ın mükemmel kurtardığı topla başladı maç. Ardından Trabzonspor'un kazandığı penaltıdan sonra 1-0 öne geçti.

İkinci yarı Nwakaeme attığı golden sonra bile oyunda üstünlüğü ele alamayan bir Trabzonspor vardı. Bir de buna Edgar'ın gereksiz yaptığı penaltı ve sonrasında gelen golden sonra bazı oyuncuların bir telaş içeresinde olduklarını gözlemledik. Görünen o ki orta alanda Alanyaspor'dan gelen Siopis gibi agresif bir oyuncuya büyük gereksinim var.

Uzun lig maratonunda hemen hemen her maçta, ya da maç içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır.

Yalnız sonuç ne olursa olsun, sonucu bir kenara bırakarak her maçtan ders almak büyük önem taşır. Bakasetas, Peres ve Djaniny'ni Trabzonspor adına öne çıkan isimlerdir.

MAÇIN EN iYİSi PERES

Sağ bekte görevini eksiksiz yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SEFA

Tecrübeli oyuncu gününde değildi.