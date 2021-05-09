RAMAZAN İMSAKİYE
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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 09 Mayıs 2021, Pazar

İki farklı Trabzonspor!

OYUNU iki bölümde değerlendirmek gerekir. İlki Trabzonspor'un oyunda doğruları yaptığı 60 dakikalık bölüm; ikincisi ise yanlışların ortaya çıktığı son 30 dakika... 60 dakikalık bölümde oyunu rakip alanda oynayan, ayağa pası akılcı bir biçimde gerçekleştiren ve de gol pozisyonlarını sıkça bulan bir Trabzonspor vardı sahada...
Çok rahat bir sonuçla bitirebileceği maç 2-1 olduktan sonra ise Trabzonspor'da büyük bir telaşın olduğunu gözlemledik. Ligin finaline iki maç kalmışken alınan bu 3 puanla Trabzonspor'un dördüncülüğü de kesinleşti.
Artık planlar gelecek sezon için yapılmalı.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN İki farklı Trabzonspor!
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