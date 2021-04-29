Trabzonspor’a yakışmadı
ÇOK FARKLI OLURDU
Trabzon'un öndeki dörtlüsü Nwakaeme, Djaniny, Ekuban ve de Bakasetas... Her ne kadar top Trabzonspor'da daha fazla gözükse de net gol pozisyonu üretmede yetersizdiler. Yapılan oyuncu değişikliklerine anlam vermek zor. Hugo'nun bir sakatlığı yoksa dışarı alınması doğru değil. Her kadar Ekuban ile gelen bir beraberlik golü olsa da ortaya konulan oyun Trabzonspor'a yakışmadı. Eğer, Göztepe atak girişimlerinde final pasını daha iyi kullanabilse çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi!
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