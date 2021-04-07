Doğan’ı geçemedi

TEMPOLU ve seyredenlere keyif veren bir maç olduğunu düşünüyorum. Kayserispor maçın başında Henrique'nin getirdiği topta Muğdat ile öne geçen taraf oldu.

1-0'dan sonra ise ilk yarının sonuna kadar oyunda üstünlüğü olan, topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Orta alanda Flavio ve Baker ikinci topları alarak atak girişimlerini başlatan iki isim. Bakasetas ise bu ikilinin olumlu oyunlarından dolayı çok daha etkin ve de akılcı oyun ortaya koydu. Attığı beraberlik golünde topla buluşması ve de sonuçlandırması üst düzeydeydi.

Önde Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban sürekli hareket halinde oldukları için önemli gol pozisyonu üretkenliği olduğu bir maç ama Kayserispor kalecisi Doğan'ı bir türlü geçemediler.

BENCE PENALTIYDI

İKİ direkten dönen top ve de rakibi tamamen kendi sahasında yapılan baskı ile arzulu, istekli bir oyun Trabzonspor ortaya koymasına rağmen bir puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldılar. Bu arada ikinci yarıda Bakasetas'ın frikik vuruşundan sonra kaleci Doğan'dan dönen topta Flavio'ya Aziz Behich tarafından yapılan bir hareket var..

Bana göre pozisyona penaltı kararı verilmeliydi. Dün kaybedilen iki puan da Kayserispor'un kalecisi Doğan'ın mükemmel performansı sebep oldu.