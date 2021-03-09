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  • 09 Mart 2021, Salı

Eksikleri görmek şart

ALANYA oynadığı oyunla galibiyeti hak etti. Maçta oyunu istedikleri gibi yönlendirdiler ve Trabzonspor'a üstünlük kuran taraf oldular.
İlk yarı önde baskı ile Trabzonspor savunmasına olumlu top kullandırmadır ve ikinci topları alarak orta alanda Salih'in organizatörlüğüyle iki kenardan da atak girişimlerinde bulundular. Trabzonspor ise hatlar arasında sorunlar yaşadı. Nwakaeme, Afobe ve de Ekuban istenilen düzeyde olmadıkları için üretkenlikten uzak göründüler. Birinci golde kaleci Uğurcan'ın Nwakaeme'ye attığı top Alanyasporlu oyuncular tarafından atak girişimi olarak değerlendirildi.

DERS ALINMALI...
İkinci golde ise orta alanda Trabzonspor çıkarken yine rakibe kaptırılan top sonucunda geldi. 2-0'dan sonra Abdullah Avcı yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bütün riskleri eline aldı.
Penaltı ile kazanılan golden sonra ise oyunun son 10 dakikalık uzatma bölümünde Trabzonspor'un gole yaklaştığı pozisyonlar var ama karşı atakta Alanyaspor, bulduğu golle sonucu tayin eden taraf oldu. Yoğun maç trafiğinde böylesi sonuçlar ortaya çıkabilir ama eksiklerinizi görüp bundan ders almak gerekir.

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