Oyun aklı Bakasetas

F.BAHÇE mağlubiyetinden sonra mutlak üç puan alınması gereken bir maçtı...

İlk 15 dakikalık bölümde Kasımpaşa önde baskıyı yaptı, rakibi eksik yakaladığı anlarda, savunmanın arkasına atılan toplarda Yusuf'la atak girişimleri ve Varga ile buldukları pozisyon var. Trabzon'un Djaniny ile kazandığı gol, Kasımpaşa savunma oyuncusu, ardından kalecisinden kaynaklı bir gol... 1-0 öne geçtikten sonra bile topa daha fazla sahip olması gereken Trabzonspor, Berat'ın gereksiz bir müdahalesiyle rakibe penaltı kazandırdı.

Sonrasında da Yusuf beraberlik golünü attı.

ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİ

EĞER bir takımda Berat ve Bakasetas dışında orta alan ve hücumda tek top oynama düşüncesi yoksa dünkü maçtaki gibi sorunlar ortaya çıkar. Her zaman olduğu gibi bu maçta da Trabzonspor'un oyun aklı olan Bakasetas devreye girdi ve 3 puanı getiren isim oldu.

Alınan galibiyet öz güveni yeniden kazanma açısından önemli...

MAÇIN EN İYİSİ BAKASETAS

Trabzon'un yıldızı dün 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EKUBAN

Son maçlarda form düşüklüğü yaşıyor.