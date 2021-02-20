Yusuf’un hediyesi

HEDEFLERİ farklı iki takım, eksiklikler iki takımda da fazla. Başakşehir alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir takım. Trabzonspor ise 6 maçta 18 puan alan, bu maçta alacağı 3 puanla hedefi üst sıralar ve şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak isteyen bir ekip. Trabzonspor'da Abdullah Avcı geldikten sonra takım savunmasının her geçen maç daha farklı bir görüntü içinde sahaya yansıdığını gördük. Bu maçta da eksiklerine rağmen Başakşehir'in Trabzonspor'un kalesinde ilk yarıda girdiği gol pozisyonu yok.

GENÇLER MÜTHİŞTİ

Orta alanda Berat ve Flavio bütün bir maç süresince iyi bir mücadele gösterdiler. Özellikle Berat her geçen gün orta alanda gerek savunma gerekse hücuma çıkışlarda odak noktası olan bir isim.

Bazı maçlar var ki kenardan giren oyuncuların da takıma vereceği katkı büyük önem taşır.

İşte dün Yusuf Sarı'nın girdikten sonra gösterdiği performans gibi. Topu orta alanda ayağına aldıktan sonra driplinglerle ceza sahasına kadar girdi ve böylesi kritik bir maçta takıma 3 puan getiren golü attı.

İlk kez forma giyen Faruk Can'dan söz etmek gerek. Sol ayağı son derece iyi, sakin, akılcı bir oyun ortaya koydu. Kaleci Kağan ise maçın son dakikalarında ise çok kritik bir kurtarışa imza attı.