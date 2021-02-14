Adım adım zirveye

ÜÇ günde bir yapılan maçlar her takım için zorlu bir süreç. Üstelik taraftar coşkusundan da yoksun olmak kolay değil. Dün başlangıç Trabzonspor adına olumlu olmasa da ilerleyen sürede oyunda üstünlüğü olan taraf ve topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Özellikle sol taraftan geliştirilen yani Nwakaeme ile buluşturulan toplarda savunma dengesini bozan atak girişimleri var. Bu süreçte Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny ile gol pozisyonlarının yakalandığı anlar var. Bu zorlu maçta alınan 3 puan, Trabzonspor'un bundan sonraki haftalar için büyük önem taşımakta. Fakat, son dakikalarında ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalan Nwakaeme 'nin yokluğu Trabzonspor için büyük dezavantaj olarak görülmeli.

Bir paragraf da ara transferde gelen ve takıma büyük güç katan Bakasetas için açmak istiyorum. Uzun yıllardan sonra orta alanda Trabzonspor'un büyük gereksinimi olan bir oyuncu. Oyun aklı üst düzeyde ve de gole yakın.

Oynadığı 3 maç ve attığı 3 gol bunu gösteriyor zaten.