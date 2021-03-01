Nwakaeme’den başkası yoktu

ÖYLE bir maç ki Trabzonspor, 3 puanla bu karşılaşmayı bitirdiği zaman şampiyonluk yarışının içinde olabilecekti.

Ama böylesi büyük maçlarda her iki takımın da gösterdikleri performans önemli. Çünkü oyuncuların maça hazırlanma ve kaliteleri öne çıkar. Takım olma bilinci yüksek taraf, Trabzonspor ancak maç başlangıcında gördük ki; topa daha fazla sahip olan ve rakip alanda atak girişimlerinde bulunan taraf F.Bahçe. Maçın ilk 40 dakikalık bölümünde F.Bahçe'nin topla daha fazla oynayan ve pozisyonlara giren taraf olduğu gerçeği var. Bu bölümde kaleci Uğurcan, iki net gol pozisyonunu önledi.

HATAYI KALDIRMAZ

İlk yarı 40. dakikadan sonra Trabzonspor'un karşı kaleye gittiği anlar var. Nwakaeme'den başka Ekuban, Djaniny ve Bakasetas'ın etkisiz ve hiçbir üretkenliğinin olmadığı anlar.

İkinci yarı yine Nwakame'nin aldığı toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir takım. Ama öndeki diğer oyuncular yardımcı olmadıkları için pozisyon üretmek son derece zor oldu. Serkan'ın gereksiz top kaybı ve orta alanda kaybedilen toptan sonra gol Pelkas'ın geldi. Böylesi büyük maçlarda yetenekli oyuncuların bireysel becerileri öne çıkar. Yani yanlış bir pas sonucunda kaybedilen top Pelkas gibi bir oyuncuya gelip, şut şansı verdiğinizde sonucu belirleyen isim olur.