Çilingir yoktu

MAÇIN kırılma noktası Ekuban'ın kaçırdığı penaltı.

Çünkü maç başlangıcında topa daha fazla sahip olan ve oyunu rakip alanda oynayan taraf, Trabzonspor'du.

Antalyaspor oyunu kendi alanında kabul etti ve Trabzonspor'un etkili ayakları Nwakaeme, Ömür ve Ekuban topla buluştuğunda sıkıştırmalarla etkisiz kılmayı düşünen bir oyun anlayışı içerisindeydi.

En büyük silahları ise karşı atak… Eğer Ekuban penaltıyı atsa çok daha farklı bir oyun ortaya çıkardı. Antalyaspor'un ilk yarıda ilk kez geldiği atak girişiminde ise yenilen golde Trabzonspor, savunmasının özelikle Serkan'ın hatası vardı.

TRANSFER GEREKİYOR

Kendi alanında çok adamla savunma içerisinde olan bir takıma karşı 1-0 geriye düştüğünüz zaman en büyük silahlarınız savunmanın iki kenar oyuncusudur. Yani Serkan ve Marlon… Gerek Serkan gerekse Marlon ofansif anlamda yetersiz oldukları için Trabzonspor, bütün atak girişimlerini merkezden yapmak zorunda kaldı. Bu da üretkenlikten uzak bir görüntüyü ortaya çıkardı.

İkinci yarı rakip 10 kişi kaldığı için kendi ceza alanına tamamen gömüldü. Trabzon son dakikalarda gelen golle 1 puanla yetindi. Görünen o ki, böylesi maçlarda bu takımın orta alanda kilidi açabilecek bir oyun kurucuya ihtiyacı var.