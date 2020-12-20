Çok önemli bir galibiyet

SONUÇTAN bağımsız şu gerçeği herkes kabul etmek zorunda. Trabzonspor'un kadrosu ne yazık ki gerekli yeterlilikte değil. Her takım için orta alan çok önemli bir bölgedir.

Sistem 4-1-4-1… Fakat orta alandaki yetersizlikte hangi sistemi sahaya yansıtırsanız yansıtın istenilen performansı ortaya koyma şansınız yok.

Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker, Rizespor'dayken rakipten top kazanmayan üçlü. Ve de top Trabzonspor'dayken üretkenlikten uzak önde çoğalamayan da yine aynı üçlü! İlk yarıda Nwakaeme'nin direkten dönen topundan başka gol pozisyonu yok.

DAHA YOLU UZUN

İkinci yarı ise ilk devreye göre Rizespor yarı alanında oynanan bir oyun. Bunun en büyük nedeni ise Nwakaeme ve de Ekuban'ın sorumluluk alan anlayışıydı.

1-0 geriye düştükten sonra iki gol atarak üç puana ulaşmak Trabzonspor'un bugün bulunduğu şu ortamda kolay değil. Öz güven ve moral kondisyonu açısından büyük önem taşımakta. Ama istikrarlı bir yapı için çok uzun bir yol var.

MAÇIN EN İYİSİ NWAKAEME

Takımı hücuma çıkaran isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAKER

Orta alanda hiç etkili olamadı.