Kadro yetersiz

ABDULLAH Avcı geldikten sonra yerleştirmek istediği bir sistem var... Topa sahip olma ve de top rakibe geçtiğinde takım savunmasını doğru yapmak Trabzonspor için büyük önem taşıyan bir olgu.

Fakat top Trabzonspor'a geçtiğinde ofansif anlamda atak girişimleri yaparak pozisyonlar üretmek zorunluluğu var. Maçın başlamasıyla önde baskıyı yapan, tempoyu artırmaya çalışan, arzulu ve de pozisyonlar da bulan taraf Kayserispor idi.

Trabzon'da iki kenarda önemli sorunlar var. Özellikle oyunun hücum bölümünde. Bilal ve de Diabate ikisi de adam eksiltmede sorunlar yaşıyor.

YÜK ÖMÜR VE EKUBAN'DA

Top kendilerine geldiğinde ise pas hataları çok fazla ve de ikili oyunlarda hiç yoklar. Bu yüzden bütün yük Ekuban ve Abdülkadir Ömür'e düşmekte...

Abdülkadir Ömür'ün daha fazla sorumluluk alması gereken oyuncu olması gerektiğini her maç yorumluyoruz.

Ama bir başka gerçek var ki bu oyuncunun topla buluştuğu yerler göz önüne getirilmeli.

Abdulkadir Parmak ve Baker'in de ofansif anlamda yetersizliği göz önüne getirildiğinde Trabzonspor'un hücumda gol pozisyonu üretmede yetersizliği doğal karşılanmalı.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki; sezon başı takıma katılan yabancı oyuncuların hiç de istenilen düzeyde değil.