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  • 28 Kasım 2020, Cumartesi

Önemli olan 3 puanı almaktı

ABDULLAH Avcı ile Trabzonspor'da bir değişim yaşandığı bir gerçek.
Bunun en önemli nedeni takım savunması.
Belki oynanan oyun istenilen düzeyde değil ama top rakibe geçtiğinde herkes verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmakta.
Geçen maçtan farklı Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11'de Ekuban sağ kenarda, Abdülkadir Ömür orta alandaydı... İlk yarıda orta alanda oynanan bir oyun kale önü tehlikeleri yok denecek kadar az. Atak girişimlerinde sorunlar çok fazla. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Baker, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'den kurulu olan orta alan bir türlü oyunda üstünlüğü alabilecek yeterlilikte değiller. İlk yarı her ne kadar sorunlarla dolu olsa da oyunun son dakikalarında kazanılan serbest vuruştan Baker'ın attığı mükemmel gol ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sonuçta; önce Erzurum maçı alınan 3 puan ve ardından deplasmanda Ankaragücü maçında her ne kadar oyun olarak istenilen düzeyde olmamasına rağmen alınan 3 puan değerliydi.

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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Önemli olan 3 puanı almaktı
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