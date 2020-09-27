Öz güven kazandılar

İlk iki müsabakada alınan başarısız sonuçlardan sonra Yeni Malatyaspor maçı öz güveni yakalamak açısından önemliydi. Trabzonspor'un orta alanında aynı özellikte üç oyuncu vardı. Abdulkadir Parmak, Falvio ve de Baker… Bu bana göre büyük bir sorun. İlk kullanılan serbest atıştan gelen golle rakip, daha fazla risk alan bir yapıya büründü.

Atılan ikinci gol tipik bir karşı atak golü ve bunda en büyük pay sağ kenar oyuncusu Serkan ve Baker'ın. 2-0 öne geçtikten sonra ise Malatyaspor çok adamla Trabzonspor sahasına geldiği anda çok büyük boşluklar verdi.

TRANSFER ŞART

Nwakaeme'nin bireysel becerisiyle attığı mükemmel gol ile ilk yarı 3-0'lık skorla kapandı.

Alınan sonuç ve 3 puan, bundan sonraki haftalar için moral açısından önemli ama eksiklikleri görmek gerekiyor.

Orta alanda mücadele gücü yüksek ve de savunma tarafı öne çıkan bir oyuncuya gereksinim olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli.

MAÇIN EN İYİSİ AFOBE

Attığı gollerle galibiyette başrol oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MURAT AKÇA

İlk yarıda varlık gösteremedi.