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  • 20 Eylül 2020, Pazar

Sistemsizlik sorunu

SAKATLIKLAR ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor'da ilk 11'i belirleme açısından zorluklar olduğu bir gerçek. Bu yüzden teknik adam Newton, yeni transferlerden Baker ve de Afobe'ye ilk 11'de şans vermek zorunda kaldı. Sistem değişikliğine gitti.
3-4-1-2 ya da 3-4-3 ve de top rakipteyken 5-3-2… İlk yarıya böyle bir sistemle maça çıkan Trabzonspor için doğaldır ki hücumda önemli sorunlar da beraberinde geldi. Kontrollü bir oyunda rakip, Lopes ve Aissati ile ikili oyunlarda savunmanın arkasına sarksa da final pası yetersizliğinden üretkenlikten uzak kaldı.

HATA NEWTON'IN
Trabzonspor'un ilk yarı Nwakaeme'nin kenarda topla buluştuğunda becerisi ile ceza alanı içerisinde yerde kaldığı ve hakemin penaltı çaldıktan sonra iptal ettiği pozisyon dışında üretkenliği hiç yok. Newton, böylesi bir sistemle sahaya çıktığı anda Nwakaeme gibi bu takımının her şeyi olan oyuncuyu verimsiz kıldı. Çünkü Nijeryalı futbolcu topu ayağına isteyen ve kenarda topla buluştuğunda etkili olan bir isim. Eğer sen oyuncuyu öndeki ikiliden biri olarak düşündüğünüzde hiçbir verim alamazsınız.

MAÇIN EN İYİSİ: SERKAN ASAN
Sağ kanadı verimli kullandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ABDURRAHİM
Beklenenden uzak bir oyun oynadı.

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