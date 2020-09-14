Üretkenlik yoktu!

Anlaşılan o ki Newton, geçen yıl oynanan Beşiktaş maçını analiz etmemiş.

Çünkü o maçta Kamil Ahmet orta alanda görev yaptı ve de maçın Trabzonspor lehine oluşmasının en büyük nedenlerinden biriydi. Topun sizde kalması çok önemli ama ilk yarı uzun bir süre top Trabzonspor'da olmasına rağmen geriye ve yana oynama yanlışlığına düştüler.

Bir de orta alanda geçen yıl Malatyaspor'dan büyük umutlarla gelen Guilherme, aldığı her topta yana ve geriye oynadı.

SORUNLARI ÇOK!

Önde Alexander Sörloth'un yokluğunda Ekuban, sol tarafta kendisinden çok şey beklenen Nwakaeme ve sağda Abdülkadir Ömür üretkenlikte olmadığı için pozisyon bulmakta yeterli olmayan bir takım.

Ligin ilk maçı kendi sahanızda büyük maç ama büyük karşılaşma beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğratan bir görüntü oldu. Trabzonspor için görülen o ki, sorunlar bir hayli çok... Stopere ve orta alanda yaratıcı oyuncuya gereksinim duyuluyor...

MAÇIN EN İYİSİ MENSAH

Beşiktaşlı oyuncu dün iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GUILHERME

Guilherme sürekli olarak geriye oynadı.