Trabzon’un önü açık

10 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Trabzonspor'u kutlamak gerekiyor. Çünkü ligde yaşanılan hayal kırıklığından sonra böylesi bir maçta sonucu alabilmek ve kupaya uzanabilmek hiç de kolay değil.

Bu maçta sözü edilmesi gereken ve maça damgasını vuran bir oyuncu vardı:

Sörloth… Süper Lig'de 24 golle gol krallığını elde eden Sörloth gecenin parlayan en önemli ismiydi.

Abdülkadir'in golünün mükemmel asistinden sonra ikinci yarının da uzatma dakikalarındaki golüyle kupaya damga vurdu.

TAKIM İYİ YOLDA

İKINCİ yarıda Trabzonspor Sörloth ve Abdülkadir Ömür dışında kendi sahasında çekilince Alanya kanatlardan gol aradı. İki önemli pozisyonda ise kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Trabzonspor'un şu an geldiği noktada ligde yaşanılan hayal kırıklığı olsa da başarılı bir sezon geçirdiği düşüncesindeyim. Eksiklikler giderildiğinde ve de gerekli transferler yapıldığında Trabzon önümüzdeki sezona damga vuracak takımların başında gelir.

MAÇIN EN İYİSİ SORLOTH

Müthiş oyunu ile kupayı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEM

Tartışmalı bir yönetim ortaya koydu.