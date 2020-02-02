Adım adım zirveye
Böyle bir durumda tepkiyi vermek kolay değil.
Çünkü kendisinden çok şey beklediğiniz oyuncuların performansları üst düzeyde değil. Ama bir tek Sörloth vardı ki; dünkü maçın Trabzonspor adına hücumda en önemli ve takıma katkı veren oyunculardan biriydi. Buluştuğu her topu neredeyse kullandı, golünü de attı.
UĞURCAN MÜTHİŞTİ
Maçın en önemli kilit oyuncusu ise herhalde Uğurcan Çakır idi. Çünkü inanılmaz kurtarışlara imza attı.
Özellikle uzatmada kurtardığı bir pozisyon var ki; Kruse'nin altı pastan vuruşunda gole izin vermeyerek takımına 3 puanı getiren isimdi.
Trabzonspor dün aldığı galibiyetle zirve yarışında çok önemli bir adım atmayı başardı. İlerisi için de moral depoladı.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
İnanılmaz bir performans ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGA
F.Bahçe'nin orta sahası kötü günündeydi.
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