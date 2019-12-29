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  • 29 Aralık 2019, Pazar

Futbol ciddi oyundur

KAYSERİSPOR sezon başından beri sorunlarla boğuşan bir takım... Şu an teknik adam görevini bırakmış oyuncuların büyük bölümü takımdan ayrılmış. Genç deneyimsiz bir kadro ile dünkü maçta sahada yer almak zorunda kaldılar. Böyle bir rakibe karşı ilk yarı çok daha farklı bir skor üretme şansı vardı.
Şurası bir gerçek; futbol ciddi bir oyun. Rakibi küçümsemek en büyük sorundur.
Trabzonspor, 3. bölgeye geldiğinde ciddiyetten uzak görüntüler ortaya çıktığı için atılan sadece 2 gol vardı! Yenilen 2 gol ise sezon başından beri olduğu gibi amatörceydi.

SÖRLOTH FARKI...
İkinci yarı ise Trabzon, rakibin hatalarını iyi değerlendirdi.
Sturridge ve Sörloth işbirliği ile gelen iki golden sonra farklı bir skor ortaya çıktı.
Sörloth bana göre Trabzonspor'un ligde bulunduğu yere en fazla katkı yapan oyuncu. Şampiyonluk yarışının içinde sezon sonuna kadar var olabilmek için ikinci yarı hazırlık dönemini iyi geçirilmeli.

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Trabzonspor'u yine sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MERT
Kayserili futbolcu günüde değildi.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Futbol ciddi oyundur
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