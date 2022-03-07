Fesih yoksa kira sözleşmesi uzar

3 yıldır aynı evde kiracıyım. Yıldan yıla kiramı sözleşmede yazılan şekilde artırıyorum. Bu yıl yine zammımı yaptım. Ev sahibi evden çıkmamı istiyor. Bizden 'Hayır' yanıtını alınca da türlü hakaretler etti. Ne yapabilirim? Evden çıkmak istemiyorum.

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.

Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.

Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus, suç duyurusunda bulunmak için hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.



BİR süredir tekstil atölyesinde çalışıyorum. İşe girerken sigortamın yapıldığını sanıyordum, benden istenen her belgeyi işyerine teslim ettim.

Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittiğimde sigortamın olmadığını öğrenince büyük şok yaşadım. Bu konuda haklarım neler?

Sigortasız işçi çalıştıran, devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Eğer sigortanız yapılmamışsa ya da ücretiniz düşük gösteriliyorsa pek çok alanda kayıp ile karşılaşırsınız. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları bulunmaktadır. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.