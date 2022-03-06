Mobilya aldım ama beğenmedim. Bir ürünü yasal sürede iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir.
Aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Bir de bir yerinde darbe izi olduğunu fark ettim. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?
Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır.
Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir.
En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir; talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine başvurabilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde aldığı karar ile talebiniz yerine gelecektir.
Ayıplı ürünü hemen iade edin
Mobilya aldım ama beğenmedim. Bir ürünü yasal sürede iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?
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