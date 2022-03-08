Bakanlığa bildirin

Eşimden şiddet görüyorum. Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Nereye başvurmalıyım?

Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır.

Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.



Boşanma davam 2 yıldır sürüyor. Yeni bir ilişki mahkemede delil gösterilir mi?

Yargıtay 2015'te verdiği kararla, "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir.

Yani boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları şeklinde bir algı oluşmuştur.

Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Eşiniz ikinci bir dava açmak ve mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.