Hakarete hapis cezası

■ Market çalışanıyım. Bir müşteri haksız yere bana hakaret etti. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Türk Ceza Kanunu, 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Hakarete uğradıysanız bu hakaret kişilik haklarınızın ihlal edildiği anlamına gelir ve yasalarımızda suç teşkil eder. Hakarete uğradıysanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar, e posta ve mesaj bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu işlemiş olan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içerisinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir.

■ Eşim bana şiddet uyguluyor. Birkaç kez evi terk ettim ama yine aynı. Ne yapabilirim?

Ülkemiz son yıllarda yaşanan şiddet olaylarına oldukça şahit olmaya başladı ne yazık ki. Özellikle kadına yönelik şiddet son derece hassas bir konu. Fiziksel ya da psikolojik, cinsel ya da ekonomik fark etmeksizin uygulanan şiddet türleri karşısında devlet sizi korumaya alır.

Valilikler, kolluk kuvvetleri, kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, sağlık kuruluşları, kadın sivil toplum kuruluşları ve pek çok önemli makam sizlerin güvenliği için çalışmaktadır. En çaresiz zamanlarda 155 Polis, 156 Jandarma, 183 Aile ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na hemen ulaşmanız gerekmektedir. Eşinizin size uyguladığı şiddette darp izi varsa, sağlık raporu ile durumu kanıtlayabilir ve gerekli cezaları aldırtabilirsiniz. Bu konuda tek başına hareket etmek oldukça zordur. Mutlaka bir avukata, sosyal hizmet danışmanına veya bağlı bulunduğunuz illerdeki barolara ulaşarak destek isteyin.