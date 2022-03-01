Kirayı alamayan ne yapabilir?

Kiracım kirasını ödemiyor. Neler yapabilirim?

Borçlar Kanunu'nun 299. Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir.

Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği sözleşmede yer almalıdır.

Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir. Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesi için şu yol izlenebilir: Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonunda ev sahibi ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini talep edebilir.

Adi kiralara ilişkin madde 315 de "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür'' şeklinde düzenlenmiştir.