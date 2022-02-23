Tazminat hesabı

20 yılı aşkın süredir aynı işyerinde çalışıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM tazminatı hesaplaması için öncelikle işçinin son aldığı giydirilmiş brüt 30 günlük ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Ardından da bu ücret, çalışmış olduğu süre ile çarpılacak ve düşülmesi gereken damga vergisinden sonra çıkan tutar işçiye ödenecektir.

Bir yıldan artan süreler de hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı, ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır. İşveren dilerse kıdem tazminatı tavanını dikkate almaksızın da ödeme yapabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, tavan ücreti aşan kısım gelir vergisine tabi olup, bu kısım için gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır.

İŞYERİNDE sağlık sigortam yapıldı, prim de alıyorum. Bunlar kıdem tazminatına dahil mi?

Kıdem tazminatı hesaplamalarına esas alınan ücret işçinin giydirilmiş brüt ücretidir. Bu ücret, işçiye ödenen ücrete ilaveten işçiye sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatleri de kapsamaktadır. Örneğin; yol, yemek parası, ikramiye, prim, yakacak, çocuk, taşıt, gıda ve sağlık yardımı gibi düzenli ve sürekli yapılan tüm ödeme ve yardımlar giydirilmiş ücret hesabında çıplak ücrete eklenir.