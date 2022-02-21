Ev alırken bunlara dikkat!

MAKETTEN konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir.

Tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, konutun inşa edileceği arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı kadar, kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasıdır.

Özellikle ilgili belediyeden alınacak inşaat ruhsatının bulunması, yapılacak olan satış sözleşmesinin geçerliliğini etkiler.

İnşaat ruhsatı alınmadan, tüketicilerle yapılan ön ödemeli konut satışları tüketici yönünden geçersiz sayılır. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur.

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılmaması durumunda, yapılan sözleşme geçersiz kabul edilir. Ancak bunun 3 istisnası bulunmaktadır.

Sözleşmenin kurulmasından en az 1 gün önce tüketici bilgilendirilmeli. Ön bilgilendirme formunda şunlar bulunmalı: "Satıcının ismi unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri, sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat vb. temel nitelik bilgileri ile bağımsız bölüm net ve brüt alanları, konutun tüm vergiler dahil toplam satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran, tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin belgeler, konutun teslim tarihi, verilen teminata ilişkin bilgiler, yapı ruhsatının alınış tarihi, yönetim planı, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve teknik şartname." Satışa konu konutun en çok 7 gün öncesine ait takyidatlı tapu kayıt örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Ayrıca satıcı cayma hakkı süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde sözleşmeye konu konuta ilişkin satışı tapu siciline tescil ettirmek zorundadır. İmzalamış olduğunuz sözleşmeyi mutlaka tapuya şerh ettirin.

Bu şerh size tapunuzu alabilmek konusunda fayda sağlayacaktır. İnşaat şirketinin tamamlama sigortası yaptırıp yaptırmadığını da mutlaka öğrenin.



ADIMA iki şirket kurmuşlar. Şirketlerin borcu nedeniyle haciz geldi. Ne yapmalıyım?

Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak bedel iadesini isteyebilirsiniz.