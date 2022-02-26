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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 26 Şubat 2022, Cumartesi

Kıdem tazminatı haczedilir mi?

Borcum var. Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Bu paramın tamamı borçlarıma gidecek. Tazminatım haczedilebilir mi?
Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır.
Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.

Yabancı dil eğitimi ile ilgili yalan olduğu belli olan ifadelerin yer aldığı ilanlar görüyorum. Bunun cezası var mıdır?
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak zarar uğratacak her durum tehlikelidir.
Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır.
Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikâyetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.
Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.

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