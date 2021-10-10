Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 10 Ekim 2021, Pazar

Cimri eş boşanma sebebi mi?

Eşim çok cimri. Bu, boşanma sebebi midir?
Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" oarak belirlenmiştir. Böylece boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını tartışmıştır.
Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, zina yapan eşi dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Cimri eş boşanma sebebi mi?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA