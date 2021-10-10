Eşim çok cimri. Bu, boşanma sebebi midir?
Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" oarak belirlenmiştir. Böylece boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını tartışmıştır.
Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, zina yapan eşi dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Cimri eş boşanma sebebi mi?
Eşim çok cimri. Bu, boşanma sebebi midir?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İşe iade imkanı var ama... 09 Ekim 2021, Cumartesi İşten gerekçesiz çıkartıldım. İşe iade davası açmak istiyorum. İşyerinde en az 30 kişinin çalışması şartında neye...
- İkinci el araç sık arızalanıyorsa... 08 Ekim 2021, Cuma Bu yıl içerisinde ikinci el bir otomobil satın aldım ama memnun kalmadım. Şimdiden birkaç kere arıza çıkardı. Bir...
- Kardeşe vasi olunabilir 07 Ekim 2021, Perşembe Anne ve babam ayrıldı. Ardından annem geçen ay vefat etti. Erkek kardeşimin velayetini almak istiyorum. Babam ise...
- Bilişim suçu işleyene hapis cezası var 06 Ekim 2021, Çarşamba Bilişim suçlarının cezası nedir? Teknolojinin gelişimi ve insanların bilgisayarı, interneti, aynı zamanda sosyal...
- Gelire uygun tazminat belirlenir 05 Ekim 2021, Salı Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin maddi durumu iyi, acaba buradan pay isteyebilir...
- İşe iade imkanı var ama...
- İkinci el araç sık arızalanıyorsa...
- Kardeşe vasi olunabilir
- Bilişim suçu işleyene hapis cezası var
- Gelire uygun tazminat belirlenir
- Velayet değişimi istenebilir
- Velayette cinsiyete değil yaşa bakılır
- Siz sorun yazarımız cevaplasın
- Nafaka haciz ile de alınabilir
- İşçi sır saklar mı?