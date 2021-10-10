Cimri eş boşanma sebebi mi?

Eşim çok cimri. Bu, boşanma sebebi midir?

Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" oarak belirlenmiştir. Böylece boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını tartışmıştır.

Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, zina yapan eşi dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.