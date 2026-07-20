Kocaeli İzmit'te kafede uyardıkları grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal'ın darbedilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra müşteki Meryem Yıldırım, oğlu Talha Kaan İzal ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme, tutuklu sanık Kürşat G.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) "BİZİMLE İLGİSİ OLMAYAN KAVGANIN ORTASINDA KALDIK" Duruşmanın ardından açıklama yapan Meryem Yıldırım, olayın kendileriyle ilgisi bulunmayan bir kavganın yansıması olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bayramın 1. günü oğlumla bir mekanda otururken darp edilmiştim. Bununla ilgili ilk duruşmamız gerçekleşti. 3 kişilerdi, 1 kadın 2 bey vardı. Birinin tutukluluk hali devam ediyor, diğer 2'si ise yurt dışı çıkış yasağı ve denetimli şekilde dışarıdalar. Olay aslında başka bir kavganın yansıması oldu. Bizimle alakası yoktu. Oğlum, 'Beyler küfür etmeyin, hanımlar var' dediği için sanıklardan Kürşat tarafından yumruk atıldı. Oğlum tekme attı, ben de oğlumu kurtarmak için müdahale ettim ve olay yaşandı" dedi.