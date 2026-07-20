TBMM, tatile girmesine sayılı günler kala, yoğun mesaisini sürdürüyor. Genel Kurul'da, bu hafta, Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ele alınacak.

5.1 milyon emekliyi ilgilendiren artış bu hafta TBMM'de. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

5.1 milyon emekliyi ilgilendiren teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilecek. En düşük emekli maaşında ilk 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 17.76 artışa gidilmesine karar verilmişti. Düzenlemenin yılın ikinci yarısında 79 milyar TL ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili çerçeve yasa teklifinin ise TBMM tatile girmeden Meclis'e sunulup sunulmayacağı konuşuluyor.