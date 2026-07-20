Sigorta sektöründe siber riskler en büyük tehdit: CRO'ların yüzde 80'i ilk 5'e koydu
Küresel çapta yapılan araştırmaya göre, siber riskler sigorta sektöründe en önemli tehdit olarak görülüyor.
Ernst & Young ile Uluslararası Finans Enstitüsü'nün, küresel çapta 100'ün üzerinde sigorta şirketindeki risk yöneticileri (CRO) ile gerçekleştirdiği Küresel Sigorta Risk Yönetimi Araştırması', siber risklerin sektörde en önemli kurumsal tehdit olarak görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılan sigorta şirketlerindeki CRO'ların yüzde 80'i siber riskleri en önemli 5 kurumsal risk arasında gösterirken, yüzde 30'u siber tehditleri doğrudan ilk sıraya yerleştiriyor. Küresel jeopolitik gerilimler de bu baskıyı artırıyor. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 79'u, siber güvenlik tehditlerini ve olası dijital saldırıları şirketleri üzerindeki en önemli jeopolitik etki olarak değerlendiriyor.
Araştırma sonuçları, sektörde yapay zekanın risk yönetimi süreçlerinde pilot uygulamaların ötesine geçerek yaygın kullanım aşamasına ulaştığını gösteriyor. Kuruluşların yarısından fazlası, risk yönetimi süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Yapay zekanın en yaygın kullanım alanları arasında sohbet botları (yüzde 57), hukuk ve belge analizi (yüzde 42) ile siber analitik (yüzde 38) bulunuyor.
OPERASYONEL DAYANIKLIK ÖN PLANDA
EY Türkiye Şirket Ortağı ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, siber güvenlik tehditlerinin, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, jeopolitik gelişmeler ve artan düzenleyici beklentilerin şirketlerin dayanıklılığını etkileyen faktörler olarak öne çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönem başarıyı belirleyecek adımlar, teknolojinin sunduğu avantajı güçlü yönetişim mekanizmalarıyla dengeleyebilmek, belirsizlikleri yönetirken aynı zamanda fırsata dönüştürebilmek olacak. Araştırma da sektörün geleceğinde operasyonel dayanıklılık, yapay zeka yönetişimi ve veri odaklı risk yönetimi yaklaşımının belirleyici olacağını gösteriyor."