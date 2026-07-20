Ernst & Young ile Uluslararası Finans Enstitüsü'nün, küresel çapta 100'ün üzerinde sigorta şirketindeki risk yöneticileri (CRO) ile gerçekleştirdiği Küresel Sigorta Risk Yönetimi Araştırması', siber risklerin sektörde en önemli kurumsal tehdit olarak görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılan sigorta şirketlerindeki CRO'ların yüzde 80'i siber riskleri en önemli 5 kurumsal risk arasında gösterirken, yüzde 30'u siber tehditleri doğrudan ilk sıraya yerleştiriyor. Küresel jeopolitik gerilimler de bu baskıyı artırıyor. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 79'u, siber güvenlik tehditlerini ve olası dijital saldırıları şirketleri üzerindeki en önemli jeopolitik etki olarak değerlendiriyor.